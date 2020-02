Lugner empfängt Ornella Muti schon am Dienstag

Die italienische Schauspielerin, in diesem Jahr Stargast Richard Lugner beim Opernball, reist schon am Dienstag an.

Wie die "Krone" berichtet, wird die 64-Jährige schon am Dienstag von Italien nach Wien kommen. "Wenn sie Lust hat, dann gehe ich noch mit ihr Abendessen, wenn nicht, dann nicht", lässt Gastgeber Lugner wissen.Muti sei "wirklich super", zeigt sich der Baumeister von seinem Ersatz-Gast schon angetan, ehe sie überhaupt noch in Wien ist. Unkompliziert seien auch die Vertragsverhandlungen mit ihrem Management verlaufen. "Der Vertrag kam dann binnen einer Stunde zustande, so etwas hatte ich noch nie", so Lugner.Am Mittwoch steht um 13 Uhr eine Pressekonferenz in der Lugner City an, danach gibt es die obligatorische Autogrammstunde im Einkaufszentrum des Baumeisters. Dafür wurde vom Management eine Aufzahlung verlangt, doch das störte Lugner nicht: "Ich habe gesagt, das ist mir egal - und die Summe überwiesen, bevor ich den Vertrag überhaupt unterschrieben habe".Sonderwünsche, mit denen so mancher Gast in der Vergangenheit Lugners Leben rund um den Ball schwer machte, hat Muti bislang noch nicht geäußert. Nach den Strapazen, die der Ingenieur die letzten Wochen durchleben musste, ist das vielleicht auch ganz gut.