Ornella Muti - Das ist Lugners Opernball-Gast

Am 20. Februar 2020 wird Richard Lugner von Ornella Muti zum Opernball begleitet.

Die italienische Schauspielerin Ornella Muti wurde am 9. März 1955 in Rom geboren. Bereits mit 15 Jahren gab die dreifache Mutter ihr Leinwand-Debüt. International bekannt wurde sie durch den Skandalfilm "Die letzte Frau" aus dem Jahr 1976. Wie andere italienische Schauspielerinnen vor (Sophia Loren) und nach (Monica Bellucci) ihr, galt auch sie zu ihrer Blütezeit auch dank ihrer signifikanten Zahnlücke als Sexsymbol.Hierzulande kennt man sie vor allem aus Filmen wie "Der gezähmte Widerspenstige" oder "Gib dem Affen Zucker" mit Adriano Celentano. International war sie in "Flash Gordon" oder "Oscar - Vom Regen in die Traufe" zu sehen.Zwei Mal war Muti verheiratet, daraus entstammen zwei Töchter sowie ein Sohn.Am 20. Februar wird sie also Richard Lugner zum Opernball begleiten.