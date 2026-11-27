i Gerald R. Molen APA-Images / AP / Willy Sanjuan Gerald R. Molen Mit 91 Jahren! "Schindlers Liste"-Macher gestorben Der US-Produzent Gerald R. Molen, bekannt für Filme wie "Schindlers Liste" und "Jurassic Park", ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerald R. Molen, der legendäre Hollywood-Produzent, ist am 23. November 2026 verstorben. Seine Großnichte Rachel Lorraine Pullan teilte die traurige Nachricht auf Instagram mit.

Molen arbeitete über Jahrzehnte eng mit Regisseur Steven Spielberg zusammen und war an Filmklassikern wie "Schindlers Liste", "Jurassic Park" und "Minority Report" beteiligt.

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Wie RTL.de unter Berufung auf "Variety" berichtet, erhielt Molen 1994 gemeinsam mit Spielberg und Produzent Branko Lustig den Oscar für den besten Film für das Holocaust-Drama "Schindlers Liste".

Vom Fahrer zum Oscar-Gewinner

Seine Karriere begann 1957 bescheiden als Fahrer in einem Filmstudio. Bei Universal Pictures stieg er später zum Leiter der Transportabteilung auf, bevor er in den 1980er-Jahren in die Produktionsleitung wechselte.

Die erste Zusammenarbeit mit Spielberg kam 1985 bei "Die Farbe Lila" zustande. Es folgten "Hook", "Jurassic Park", "Vergessene Welt: Jurassic Park" und "Minority Report". Molen wurde auch Produktionschef bei Spielbergs Firma Amblin Entertainment.

Filmografie und Privatleben

Neben den Spielberg-Filmen wirkte Molen auch an "Rain Man", "Tage des Donners" und "Twister" mit. In "Jurassic Park" hatte er sogar einen kleinen Auftritt als Tierarzt Dr. Harding.

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Gerald R. Molen war fast 70 Jahre mit seiner Ehefrau Pat verheiratet. Sie verstarb im Jänner 2024 im Alter von 86 Jahren. Der am 6. Jänner 1935 im US-Bundesstaat Montana geborene Produzent hinterlässt ein beeindruckendes filmisches Vermächtnis.