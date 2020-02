Ostereier im Supermarkt laufen jetzt schon ab

54 Tage vor Ostern ist die erste Charge Ostereier in den österreichischen Supermärkten bereits angezählt. Sie haben (bald) ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht.

Kaum war die Weihnachtsdeko aus den Filialen verschwunden, hielt die nächste Saisonalware Einzug ins Sortiment der österreichischen Supermärkte. Schon seit Mitte Jänner werden bunt gefärbte Ostereier in verschiedenen Preiskategorien und Packungsgrößen angeboten – "Heute" berichtete Die gleichen Ostereier stapeln sich immer noch in den Filialen, wie aktuelle Bilder zeigen. Mit Bestpreisen wird versucht, diese noch an die Kunden zu bringen, ehe sie ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen – und das 54 Tage vor Ostern.Nur, warum werden überhaupt schon Ostereier angeboten? So hieß es aus dem Rewe-Konzern dazu: Einige Kunden würden sich schon auf das Osterfest einstimmen wollen "und sich gerne schon frühzeitig durch das Sortiment kosten".Wir wollten wissen, wie die-Leser dazu stehen und ließen Mitte Jänner abstimmen. Nur 8 Prozent der knapp 800 Teilnehmer fanden den frühen Verkaufsstart der Ostereier "super". 14,7 Prozent waren dem gegenüber indifferent eingestellt, während es für die überwältigende Mehrheit (77,3 Prozent) noch "viel zu früh" war.Man kann nur hoffen, dass die überzähligen Ostereier in den Filialen noch den Weg in die Mägen zufriedener Käufer finden und nicht in der Tonne landen. Denn wie es im Text zum Minus-50-Prozent-Angebot so schön heißt: "Lebensmittel sind kostbar".