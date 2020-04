Die 10 besten Osterfilme auf Netflix, Amazon & Co.

Auf die Hasen, fertig, los! Wenn die Suche nach Ostereiern erfolgreich war, kann man es sich ja mit diesen Film-Hits gemütlich machen.

Zugegeben – Filme, die zu Ostern die ganze Familie und die verschiedenen Geschmäcker vor dem Bildschirmen versammeln, sind manchmal schwerer zu finden als manche Ostereier. Beim Hoppeln durch das reichhaltige Streaming-Angebot sind wir dabei nicht nur auf die üblichen Häschen-Filme gestoßen, sondern haben auch abseits davon einige Schätze für ein gelungenes Oster-Couch-Programm entdeckt.Basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Beatrix Potter sorgen Peter Hase, Flopsi, Mopsi, Wuschelpuschel und seine Freunde für ordentliche Wirbel im Garten. Die entzückende Mischung aus Real- und Animationsfilm hätte eigentlich diese Ostern in die zweite Runde gehen sollen. Dafür können wir uns inzwischen am ersten Abenteuer erfreuen. Titelheld Peter wird im englischen Original von James Cordon gesprochen, während Rose Byrne als Tierfreundin Bea und Domhall Gleeson als grantelnder Nachbar zu sehen sind.Streaming:Die aberwitzige Lebensgeschichte des vermeintlichen Erlösers Brian (Graham Chapman) ist schon längst Kult. Der beißende Witz der britischen Komiker-Truppe Monty Python zieht sich von der falschen Krippe in Bethlehem über eine Steinigung mit verbotenen "Weibsvolk" bis hin zur schrägen Kreuzigung. Unvergessen: Der erst kürzlich verstorbene Terry Jones in der Rolle von Brians keifender Mutter, Michael Palin als Pilatus mit Sprachfehler und Eric Idles Darbietung von "Always Look On The Bright Side Of Life".Streaming:E.B. (Russell Brand) soll als Sohn des Osterhasen einmal das Familienimperium erben. Viel lieber möchte der kleine Nager aber Rock 'n' Roll-Schlagzeuger werden und begibt sich auf eine Reise in Richtung Hollywood. Dabei trifft er eher unfreiwillig auf Fred (James Marsden). Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft, in deren Verlauf sie auch den Putsch-Versuch eines machtgierigen Osterkükens vereiteln können.Erhältlich auf:Mel Gibsons Spielfilm über den Leidensweg von Jesus Christus vom Verrat am Ölberg bis hin zur Auferstehung ist nichts für zarte Gemüter. Mit drastischen Bildern und in den Originalsprachen Hebräisch, Aramäisch und Latein zählt "Die Passion Christi" nicht nur zu den härtesten Bibelfilmen der Kinogeschichte, sondern gleichzeitig auch zu den umstrittensten. Gedreht wurde im italienischen Matera mit James Caviezel als Jesus und Italo-Schönheit Monica Bellucci als Maria Magdalena.Erhältlich auf:Die Hühner auf der Farm der bitterbösen Mrs. Tweedy (Miranda Richardson) fristen ein trostloses Dasein zwischen Sklavenarbeit und Gefangenschaft. Als eines Tages der Hahn Rocky in der Hühnerfarm landet, schöpfen die Hennen und ihre unerschrockene Anführerin Ginger neue Hoffnung, endlich auszubrechen. Der Film des "Wallace & Gromit"-Duos Peter Lord und Nick Park ist nicht nur ihr erstes abendfüllende Plastilin-Animations-Abenteuer, sondern ist auch voll von Verweisen auf Klassiker wie "Gesprengte Ketten", "Die Brücke am Kwai" oder "Indiana Jones".Erhältlich auf:In diesem 3D-Abenteuer tummeln sich neben dem Osterhasen auch der Weihnachtsmann, der Sandmann und die Zahnfee.Streaming:Die Mischung aus Real- und Trickfilm setzte in den späten 1980er-Jahren neue Maßstäbe. Dreifach-Oscar!Streaming:Funky Verfilmung des gleichnamigen Muscial-Hits von Andrew Lloyd Webber.Erhältlich auf:Die Abenteuer des wohl berühmtesten Zauberlehrlings der Welt sind Unterhaltung für die ganze Familie.Erhältlich auf:Das gewaltige Fantasy-Epos rund um Gandalf, Frodo und Gollum stellte mit insgesamt 17 Auszeichnungen einen Oscar-Rekord auf.Erhältlich auf: