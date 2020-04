'Boss Baby' bis 'Tatort': Die TV-Hits am Ostermontag

Kinderfilme, Blockbuster und ein neuer "Tatort": Wir verraten, was am Ostermontag im Fernsehen läuft.

Am Ostermontag wollen die Sender vor allem die Jungen vor die Fernsehschirme locken. Von Pippi Langstrumpf über die Peanuts bis "Karate Kid" ist alles dabei.Aber auch für die Erwachsenen gibt es reichlich Programm. Zu den Highlights zählen "Hang Over 3", "Passengers" und The Nice Guy". Außerdem zeigt ARTE Christoph Waltz' "Fidelio"-Inszenierung. Die Veranstaltung war im März wegen der Corona-Krise im Theater an der Wien abgesagt worden. Dafür stellte das Team kurzerhand eine audiovisuelle Aufzeichnung auf die Beine.1970. Pippi geht mit Tommy und Annika, die von zu Hause abgehauen sind, auf große Wanderschaft.Animationsfilm. 2015. Charlie Brown, Snoopy, Lucy und Linus und der Rest der beliebten "Peanuts"-Gang haben ihren ersten großen Auftritt auf der Kinoleinwand.Comicverfilmung. 2011. Alvin, Simon und Theodore machen Urlaub auf einem Luxuskreuzer und verwandeln die Decks in ihren persönlichen Spielplatz.2009. Animationsfilm. Nach dem Tod will der früherer Ballonverkäufer nach Südamerika reisen. Der übergewichtige Russell will ihn dorthin begleiten.2017. Animationsfilm. Boss Baby kann wie ein Erwachsener sprechen, doch seine Adoptiv-Eltern wissen nichts davon.. Action. 2010. Han weiht Dre in die Kunst des Kung Fu ein und bereitet ihn auf ein Turnier vor.. 2010. Ein Eishockey-Spieler, der nicht an die Zahnfee glaubt, findet eine Vorladung ins Feenreich. Mit Dwyne Johnson.. Komödie. Die Zoo-Tiere beginnen mit Zoowärter Griffin zu sprechen.Comicverfilmung. 2011. 1942 – die USA ziehen in den Kampf gegen Hitler-Deutschland. Steve Rogers wird auf Grund seines Gesundheitszustands als ungeeignet eingestuft. Mit Hilfe des Project Rebirth soll er trotzdem in den Kampf gegen Nazis ziehen. Mit Chris Evans.Komödie 1978 - 1983. Die drei Freunde Benny, Johnny und Momo wachsen im Tel Aviv Ende der 1950er Jahre auf. Ihre größte Leidenschaft sind Mädchen, Partys und die Jagd nach sexuellen Erlebnissen. Mit Zachi Noy.Komödie. 2013.Für Alan ändert sich alles, als sein Vater stirbt und er in eine schwere Lebenskrise stürzt. Er steht kurz davor, in eine Nervenklinik für psychisch Kranke eingeliefert zu werden. Mit Bradley Cooper.Sci-Fi. 2016. Während einer Routinereise durch das All zu einem neuen Heimatplaneten, erwachen zwei Passagiere aufgrund einer Fehlfunktion ihres Raumschiffs 90 Jahre zu früh aus dem Kälteschlaf, in den sie versetzt worden sind. Mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence.Krimi. 2020. Der erste Fall der neuen Saarbrücker Kommissare "Das fleißige Lieschen" führt mitten in das Geflecht einer völlig verfeindeten Industriellenfamilie, in der jeder jeden hasst. Mit Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer.Musikkomödie. 2017. Die "Barden Bellas" versuchen sich, in der Arbeitswelt durchzuschlagen. Mit Anna Kendrick und Rebel Wilson.Fantasyabenteuer. 2003. Der dritte und letzte Teil der Filmtrilogie aus Basis der Bücher von J.R.R. Tolkien.Komödie. Über die Tochter eines Schriftstellers, die in die Pubertät kommt. Mit Jan Josef Liefers und Heike Makatsch.Komödie. Es geht richtig zur Sache, wenn Russell Crowe und Ryan Gosling durch das Los Angeles der 70er Jahre ziehen, um mit coolen Sprüchen und harten Fäusten das Rätsel um ein vermisstes Mädchen und einen toten Porno-Star zu lösen.. Western. 2016. Die verzweifelten Farmer engagieren eine Söldnertruppe aus sieben Outlaws. Gemeinsam versuchen diese "Glorreichen Sieben" die Farmer auf einen Showdown mit Bogues Männern vorzubereiten. Mit Denzel Washington.2019. Auf ihrer Tournee durch China machten die Wiener Philharmoniker im Herbst 2019 auch in Macau halt. Solistin: Die Pianistin Yuja Wang mit Sergej Rachmaninows 3. Klavierkonzert in d-Moll.Doku. Das Porträt des Erzbischofs von Wien schildert dessen Kindheit und klerikale Laufbahn.Doku. 2018. Wir sehen kleine Bären, Robbenbabys und Babyenten. Entzückend!. Die Zerstörung des Stephansdoms gilt als eine der Urkatastrophen der Stadt Wien.Oper. Die Premiere wurde im März wegen der Coronavirus abgesagt. Jetzt kommt sie stattdessen ins Fernsehen, denn die Inszenierung durfte aufgezeichnet werden.