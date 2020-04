Österreich schwitzt jetzt bei bis zu 26 Grad

Am kommenden Wochenende erwartet Österreich ein typisches Aprilwetter. Mit Temperaturen um die 26 Grad wird es aber wieder richtig warm.

Der Donnerstag hat viel Sonnenschein zu bieten. Meist ziehen nur dünne und daher harmlose Schleierwolken durch, am Nachmittag zeigen sich in Vorarlberg und Tirol vorübergehend etwas dichtere Wolken. Es bleibt aber auch hier meist freundlich.Auch der Wind spielt keine große Rolle, er weht im Osten und Süden mäßig aus südlichen Richtungen und an der Alpennordseite mehr aus Nordwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad.Am Freitag scheint weiterhin verbreitet die Sonne, über den Bergen bilden sich ab Mittag ein paar Quellwolken. Diese bleiben meist harmlos, nur vom Mühl- bis ins Weinviertel und im Wienerwald ziehen dichtere Wolken durch und hier sind auch einzelne Regenschauer möglich.Der Wind aus West bis Nordwest frischt im Donauraum und im östlichen Flachland mäßig auf. Mit 20 bis 26 Grad wird es frühsommerlich warm.Der Samstag zeigt sich von seiner leicht unbeständigen Seite. Sonne und Quellwolken wechseln einander ab, in der Früh und am Vormittag fallen höchstens vereinzelt ein paar Regentropfen.Ab Mittag gehen vor allem im östlichen Bergland sowie im Mühl- und Waldviertel lokale, teils gewittrige Regenschauer nieder. Im Flachland und großteils auch im Westen und Süden bleibt es freundlich und trocken. Von Nord nach Süd 18 bis 25 Grad.Am Sonntag bleibt es im Norden und Osten häufig trüb und von der Früh weg regnet es immer wieder. Inneralpin und vor allem in Osttirol und Kärnten scheint am Vormittag noch die Sonne, am Nachmittag breiten sich Regenschauer und Gewitter aus.Bei mäßigem Wind aus Nord bis Nordost kühlt es vor allem ganz im Norden markant ab, recht warm bleibt es noch in Kärnten. Entsprechend liegen die Höchstwerte von Nord nach Süd zwischen 12 und 24 Grad.Der Montag verläuft im Donauraum und im östlichen Flachland trocken und zeitweise sonnig. Im Bergland und im Süden halten sich dichte Wolken mit schauerartigem Regen, der im Tagesverlauf zögerlich nachlässt.Bei lebhaftem, am Bodensee und am Alpenostrand auch kräftigem Nordostwind liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 22 Grad.