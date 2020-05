Österreich verlängert Grenzkontrollen bis 31. Mai

Aufgrund der Corona-Pandemie verlängert Österreich die Grenzkontrollen zu den Nachbarländern. Diese sollen bis 31. Mai andauern.

Eigentlich hätten die Grenzkontrollen am 7. Mai enden sollen. Wie aus einer neuen Verordnung des Innenministeriums hervorgeht, wurden sie an den Grenzen zu Deutschland, Italien, der Schweiz, Liechtenstein, Tschechien und der Slowakei bis 31. Mai verlängert. Auch an den Übergängen zu Ungarn uns Slowenien wird weiter kontrolliert.Eine Einreise nach Österreich ist nur mit bestimmten Auflagen und an eigenen Grenzübergängen erlaubt. Wer einreisen will, muss ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand dabei haben, das einen negativen Corona-Test bestätigt.Dieser darf nicht älter als vier Tage sein. Personen ohne Gesundheitszeugnis wird die Einreise verwehrt. Auch in Deutschland wurden die Grenzkontrollen verlängert. Die EU würde sich mit Hinblick auf die Urlaubssaison ein koordiniertes Vorgehen bei Grenzöffnungen wünschen.