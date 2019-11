Österreicher überfährt Fußgängerin in Kroatien

Ein 61-Jähriger hat in der Region Osijek eine 84-Jährige übersehen, welche über den Zebrastreifen gehen wollte. Die Frau wurde tödlich verletzt.

In Welimirowatz, in Kroatien, kam es vor einer Woche zu einem tragischen Unfall: Ein 61-jähriger Österreicher war am frühen Abend mit seinem Auto unterwegs. Laut Polizei viel zu schnell. Als er auf eine Kreuzung zuraste, übersah er eine Frau, die gerade die Straße queren wollte. Weder der Lenker noch die 84-Jährige konnten reagieren.Der 61-Jährige erwischte die Frau mit voller Wucht am Zebrastreifen. Er kontaktierte umgehend die Rettung. Die brachte die 84-Jährige ins klinische Zentrum Osijek, jedoch verstarb die Frau nur wenige Stunden später aufgrund der schweren Verletzungen.Gegen den Österreicher wurde nun Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft eingebracht.