Österreicher wollen keinen Schweizer Pass

Neue Zahlen zeigen, welche Nationalitäten am häufigsten den Schweizer Pass erhalten. Bei Russen ist er am beliebtesten, während Österreicher lieber verzichten.

Die Uni Genf eruierte in Kooperation mit der Migrationskommission die Einbürgerungspraxis in der Schweiz. Dabei stellte sich heraus, dass die in der Schweiz lebenden Österreicher prozentual gesehen am seltensten die eidgenössische Staatsbürgerschaft annehmen. Wer seit zehn Jahren in der Schweiz wohnt und über eine C-Bewilligung verfügt, kann beim Kanton oder bei der Gemeinde ein Gesuch um Einbürgerung stellen.Diese acht Nationen verfügen über die höchsten Anteile an eingebürgerten Personen (Zahlen in Prozent):Spitzenreiter sind dabei die Russen, wie die Daten für 2011 bis 2017 zeigen. 10,3 Prozent der in der Schweiz wohnhaften Russen ließen sich laut der standardisierten Einbürgerungsquote ordentlich einbürgern. Diese standardisierte Quote geht von einer Standardbevölkerung aus, um Unterschiede zwischen den Nationalitäten beim Alter, dem Geburtsort und der Aufenthaltsdauer aufzuheben. Eine geringe standardisierte Einbürgerungsquote von 1,2 Prozent findet man hingegen bei den Italienern, der größten ausländischen Gemeinschaft in der Schweiz. Am wenigsten lassen sich mit einer Quote von 0,7 Prozent die Österreicher einbürgern.Diese acht Nationen verfügen über die geringsten Anteile an eingebürgerten Personen (Zahlen in Prozent):Allgemein sind die Einbürgerungsquoten bei denjenigen Gruppen am höchsten, deren Sprache und Kultur sich stark von der Schweiz unterscheiden. Somit führen nach den Russen die Iraker (6,0 Prozent) und Inder (4,1 Prozent) das Ranking an. Geringe Quoten findet man vor allem bei den Schweizer Nachbarländern. Laut Philippe Wanner, Professor für Demografie an der Universität Genf, gibt es dafür zwei Hauptgründe. "Erstens sind internationale Reisen für Nicht-EU-Bürger mit einem Schweizer Pass erleichtert möglich. Zweitens ist für Menschen aus anderen Kulturkreisen die Einbürgerung ein Mittel zur besseren Integration und Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt."SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann sieht das kritisch: "Es ist problematisch, wenn Ausländer bei der Einbürgerung nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht sind und der Integrationswille in den Hintergrund gerät". Deshalb müsse die Gemeinde genau hinschauen, ob die Einbürgerungskandidaten auch bereit sind, ihre Bürgerpflicht wahrzunehmen.Pascale Steiner von der Eidgenössischen Migrationskommission sieht das anders: "Wenn eine Person etwa bessere Chancen am Arbeitsmarkt erhält, kann sie wiederum mehr Steuern zahlen, was der ganzen Gesellschaft zugute kommt." Außerdem gebe es noch andere wichtige Gründe für ein Einbürgerungsgesuch, wie die Möglichkeit der Teilhabe an öffentlichen Entscheidungsprozessen. Laut Steiner lebt eine Demokratie davon, dass möglichst viele Bürger mitentscheiden können. Dieser Ansicht ist auch Wanner: "Besonders für Personen aus nicht demokratischen Ländern ist interessant, dass sie als Schweizer Bürger das öffentliche Leben mitbestimmen können. Auch gibt es vielfach einen emotionalen Bezug zur Schweiz, etwa weil der Partner Schweizer ist."Für den Einbürgerungswillen ist entscheidend, ob Pläne einer allfälligen Rückkehr ins Herkunftsland bestehen. Laut Wanner bestehen auch hier systematische Unterschiede zwischen den Nationalitäten: "EU-Bürger sind nicht an die Schweiz als Wohnort gebunden. Hingegen kommen Staatsangehörige von Nicht-EU-Ländern oft dauerhaft in die Schweiz, etwa weil die politische oder ökonomische Situation im Heimatland schwierig ist. Die Beantragung eines Schweizer Passes ist somit ein logischer Schritt."