Model Nadine Leopold mit nackten Brüsten reingelegt

"Victoria's Secret"-Model Nadine Leopold erklärt auf Instagram, wie sie von einem deutschen Magazin "missbraucht" wurde.

Mit einem Instagram-Posting sorgt Supermodel Nadine Leopold derzeit für viel Wirbel in der Modebranche. Die Kärntnerin erklärte gestern, dass sie gegen das Magazin "Madame" Klage eingereicht hat. Der Grund: Die Zeitschrift veröffentlichte unerlaubt Nacktfotos der 26-Jährigen. Leopold erklärt, sie wurde für ein Shooting mit der deutschen Zeitschrift nach Ibiza eingeflogen. "Es sollte ein gewöhnliches Shooting in einer wunderschönen Location sein. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Am Set angekommen lernte ich den Fotografen kennen. Er zeigte mir Bilder, wie das Shooting aussehen soll." Die Vorlage für Leopolds Fotos verlangte viel nackte Haut. "Das war für mich alarmierend, denn das war für diesen Job nicht vorgesehen und auch etwas, das ich auf keinen Fall machen wollte", so das Model.Die Österreicherin erklärte am Set, dass sie keine Nacktfotos oder Bilder, auf denen viel Haut zu sehen ist, machen würde. "Die Chefredakteurin, die an dem Tag auch das Styling übernommen hatte, erklärte mir, sie würde das verstehen und ich müsste mir keine Sorgen machen. Ich dachte mir, da sie selbst eine Frau ist und zwei Töchter hat, würde sie auf mich Acht geben und meine Wünsche und meinen Körper respektieren." Weiters erklärt Leopold, dass ihr die Chefredakteurin versicherte, sie seien ein "konservatives Magazin" und daher würde man auch keine nackte Haut oder Nippelblitzer auf den Fotos sehen.Um das Model zu beruhigen, zeigte der Fotograf Leopold sogar Polaroid-Fotos von den Bildern, die er mit seiner Kamera von ihr aufgenommen hatte. "Ich war beruhigt, denn ich sah darauf keine Nackheit oder Busenblitzer." Leopold verließ das Shooting mit einem guten Gefühl. "Ich wusste, dass der Fotograf und die Chefredakteurin meine Wünsche respektiert hatten."Als Leopold dann einige Monate später das Magazin in den Händen hielt, konnte sie ihren Augen nicht trauen: "Ich starrte auf Fotos von meinen nackten Brüsten. Es war die schmerzvollste Erfahrung, die ich in meiner zehnjährigen Model-Karriere machen musste. Ich habe mich als Frau noch nie so schlecht behandelt und verletzt gefühlt. Meine Rechte und mein Vertrauen wurden missbraucht. Und das von einer anderen Frau." Jetzt hat die Österreicherin dem verantwortlichen Magazin den Kampf angesagt und Klage eingereicht. "Mein Körper gehört zu 100 Prozent mir und es ist meine Entscheidung, was ich mit ihm machen möchte."