18.02.2020 19:00 Wo es die skurrilsten Weltmeister gibt

Traktorenrennen und andere Events hier werden auch Weltmeister gekürt. Bild: ATV

Angelehnt an das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, wird im Waldviertel das 24-Stunden-Traktorrennen ausgetragen – ATV zeigt in einer Reportage die ungewöhnlichsten Weltmeister.