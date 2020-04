Ostern im TV: Traumschiff mit Flori, Kinohits & mehr

Am Vormittag gibt's Programm für die Kids, am Abend werden wir mit Blockbustern sowie einer neuen Folge "Traumschiff" versorgt.

Für Kinder

Filme

Kultur

Shows

Florian Silbereisen sticht wieder in See, Biene Maja will unbedingt an den Honigspielen teilnehmen und Alicia Vikander schlüpft ins Lara-Croft-Kostüm: Am Ostersonntag ist das Fernsehprogramm mit Shows und tollen Filmen prall gefüllt.Hier die TV-Highlights auf einen Blick.Animationsfilm. 2018. Die Honigspiele sind ein großes Ereignis in der Bienenwelt, und Maja möchte unbedingt daran teilnehmen.Märchen. 2010. Ein Garten auf dem Dach ihrer Hütte: Mit dieser Idee verblüfft die kluge Bauerntochter den König dermaßen, dass er ihrem Vater ein Stück Rodeland überlässt. Mit Maxim Mehmet ("Männerherzen").2008. In ihrem Abschlussjahr erleben die High School-Absolventen Troy und Gabrielle das erste Mal, was es heißt, getrennt zu sein. Mit Vanessa Hudgens.Ein Promi liest dem bekannten Raben aus Siebenstein eine Geschichte vor.1998. Annie und Hallie, zwei Mädchen, die sich vorher noch nie gesehen haben, sich aber zum Verwechseln ähnlich sehen, begegnen sich in einem Feriencamp.Animationsfilm. 2012. neuer First-Person-Shooter auf den Markt kommt, sieht Ralph seine Chance auf Heldentum und Beliebtheit.1993. Beethoven verliebt sich in die Bernhardinerhündin Missy, die er bei einem Eisstand kennenlernt. Mit Charles Grodin und Bonnie Hunt.Der Mittelteil von Karl Mays berühmter Trilogie. Western.Fantasy. 2001. In der Hauptrolle spielt Elijah Wood den unschuldigen Hobbit Frodo Beutlin, der von seinem Onkel Bilbo (Ian Holm) einen Ring erhält, der unsichtbar macht. Mit Orlando Bloom und Elijah Wood.2017. Action. Inhalt: Als Videospielfiguren müssen sich vier Kids Level für Level vorkämpfen, um mit dem Leben davon zu kommen. Mit Dwayne Johnson, Robin Williams und Kevin Hart.Familiendrama. 2017. Mit Julia Roberts. Über ein Kind mit entstelltem Gesicht.Comedy. 2010. Völlig überraschend erbt die Familie Sackbauer eine Villa mit großem Garten. Mit Karl Merkatz als Edmund Sackbauer ("Mundl").2020. Neue Folge mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger. Unter seinem Kommando steuert das "Traumschiff" Marokko an.: Comedy. Auf der Suche nach neuer Schärfe in seinem Leben muss Wade gegen Ninjas, die Yakuza und eine Horde sexuell aggressiver Hunde kämpfen. 2018.Fantasy. Fortsetzung von "Die Gefährten".2010. Musical mit Cher und Christina Aguilera.1997. Ein britischer Flugzeugträger wird durch chinesische Kampfjets versenkt. Der Geheimagent James Bond hat 48 Stunden, um einen Krieg zu verhindern.Actionthriller. 2014. Nach einem Überfall auf sein Haus sieht sich Ex-Hitman John Wick seinem ehemaligen Boss gegenüber.Actionabenteuer. 2018. Mit Alicia Vikander (Lara Croft). Lara begibt sich auf eine gefährliche Reise, um herauszufinden, was mit ihrem Vater geschehen ist.2008.Animationsfilm. Asterix und Obelix verschlägt es diesmal nach Griechenland. Dort wollen sie dem wagemutigen Gallier Romantix helfen, die Olympischen Spiele zu gewinnen.Stummfilmkomödie.Papst Franziskus wird auch die Messen zum Osterfest und den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" ohne Pilger feiern.. Horst Lichter, seine Experten und Händler präsentieren und kommentieren ihre "Lieblingsstücke" aus den vergangenen Sendungen2015. Als der Kriegsheimkehrer Turiddu erfährt, dass seine einstige Geliebte Lola die Ehefrau von Alfio geworden ist, beginnt ein Drama aus Liebe und Eifersucht, das in einem tödlichen Duell endet.Monumentalfilm. Moses wächst am Hof des Pharaos auf, doch er stammt von hebräischen Sklaven. Nach Aufdeckung seiner Herkunft nimmt er Gottes Mission an und führt die Israeliten aus 400-jähriger Sklaverei.Porträt. In dieser Doku beschreibt Kubrick selbst anhand von bisher unveröffentlichten Tondokumenten sein Werk.Musikshow.Kochshow.