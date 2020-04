Katzenmutter und Babys aus Baugrube gerettet

Eine junge Katzenfamilie wurde am Ostersonntag von einer Baustelle gerettet. Jetzt sind die Tierchen sicher im Tierheim Bruck an der Leitha untergebracht.

Zu einem kleinen Osterwunder kam es am Ostersonntag in Oberlaa in Wien: Eine Mammakatze und ihre Jungen wurde vom Verein "Katzfatz" von einer Baustelle gerettet. Die süßen Katzen-Babys kamen in einer dreckigen Baugrube zur Welt. Durch lautes Miauen wurde man auf die Fellknäuel und ihre Mamma aufmerksam. Die Finder verständigten den Verein Katzfatz, der sich sogleich auf den Weg machte und die Katzenfamilie so aus der missliche Lage herausholen konnte.Jetzt befinden sich die Tiere auf Pflegeurlaub im Tierheim in Bruck an der Leitha, wo sie gut versorgt werden. Allesamt scheinen in einem gutem Gesundheitszustand zu sein, das Fell der Mutter ist jedoch etwas verfilzt, was darauf hindeutet, dass sie kein Zuhause hat. Aktuell sind in den Tierheimen des Landes nach wie vor keine Vergaben möglich. Diese jungen Kätzchen wären dafür aber so oder so noch zu jung.