ÖSV-Ass Brunner reißt sich erneut das Kreuzband

Ganz bittere Nachrichten für Ski-Ass Stephanie Brunner! Die Tirolerin zog sich beim Training in Argentinien erneut einen Kreuzbandriss zu. Die RTL-Spezialistin kam gerade erst von der selben Verletzung zurück.

Die 25-Jährige erwischte es beim RTL-Training in Ushuaia schwer, nach der Untersuchung herrscht traurige Gewissheit: Kreuzbandriss und Rückkehr nach Innsbruck, wo Brunner von Dr. Christian Fink operiert wird."Meine ersten Schwünge auf Schnee im Juli haben sich richtig gut angefühlt, als wäre ich nie weggewesen. Auch jetzt in Argentinien lief alles nach Plan und meine Fitness sowie das Knie spielten perfekt mit. Umso enttäuschender diese Diagnose, aber ich kann es nicht ändern und nehme diese Herausforderung neuerlich an", so die Zillertalerin.Für den Mediziner werden es anstrengende Tage, er wird auch denBei Brunner ist es der dritte Kreuzbandriss innerhalb von eineinhalb Jahren. (pip)