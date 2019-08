Ottakring: Aktionstag für bessere Nachbarschaft

Am Donnerstag, 5. September, findet der „Aktionstag Ottakringer Straße" statt. Anrainer und Lokalbesitzer sind eingeladen.

Die Ottakringer Straße, von Wienern auch liebevoll "Balkanstraße" genannt, ist bekannt für ihr multikulturelles und urbanes Treiben. Viele Cafès, Bars und Nachtlokale findet man auf dieser Straße an der Grenze von zwei Bezirken - Hernals und Ottakring. Für eine rücksichtsvollere Nachbarschaft laden jetzt die Bezirksvorsteher, Ilse Pfeffer von Hernals und Franz Prokop von Ottakring zu einem Aktionstag ein.Der Aktionstag findet am Donnerstag, den 5. September ab 18 Uhr statt. Alle Bewohner sind eingeladen ihre eigenen Wünsche und Anliegen bei den Lokalbetreibern einzubringen. Die Aktion soll das Zusammenleben verbessern.Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung (16., Haberlgasse 76). Die Gespräche finden in den folgenden Lokalen statt: 18.15 Uhr im „Café City", um 19.30 Uhr im „Café & Lounge Bar Mr. Wood", um 20 Uhr im „Café Styxx" sowie um 21 Uhr im „The Hill Club-Lounge." Um eine Anmeldung bei der Gebietsbetreuung Stadterneuerung unter west@gbstern.at wird gebeten. (no)