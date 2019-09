Ottakringer Kirtag: Buntes Programm zum "40er"

Mit Vollgas in den 40. Ottakringer Kirtag: Am Freitag eröffnet Bezirkschef Franz Prokop gemeinsam mit Bürgermeister MIchael Ludwig das Fest. Zum Präsentation des Programms drehte er schon heute eine Runde im Autodrom. Bild: Denise Auer

Von 13. bis 15. September ist es wieder soweit. Mit einem bunten Musikprogramm, Kulinarik und lustigen "Vergnügungsdingern" feiert Ottakring seinen Kirtag.

Der Ottakringer Kirtag feiert heuer seinen runden Geburtstag, auch zum 40. Jubiläum haben sich die Veranstalter, die Kulturfreunde Ottakring, wieder eine Reihe von Attraktionen ausgedacht.



Drei Tage lang verwandelt sich der "Alte Ort" im Schatten der Kirche Alt-Ottakring in der Johannes-Krawarik-Gasse 1 (Ottakring) in einen riesigen Festplatz mit Musik und abwechslungsreichem Programm. Über zehn "Vergnügungsdinger", darunter auch ein Autodrom, sorgen für Spaß, über 30 Stände - darunter Sport- und Rätselstationen sowie Kulinarik – sorgen für Kurzweil.



Neues Gastro-Konzept für Kirtag



Zum runden Geburtstag wollten die Veranstalter den Kirtag komplett neu ­aufstellen. Dazu zählt auch ein neues Gastro-Konzept, bei dem viele Tradi­tions­unter­nehmen des Bezirks mit an Bord sind. Zu entdecken gibt es heuer auch die Ottakringer Weinstraße.



Offiziell eröffnet wird der Kirtag am 13. September 2019 um 15 Uhr von Bürgermeister Michael Ludwig und dem Ottakringer Bezirksvorsteher, Franz Prokop (beide SPÖ). Direkt im Anschluss sorgt die Band "Kingston Express" mit einem Reigen von Evergreens und Hits für den musikalischen Auftakt und gute Stimmung.



Das Programm nach Veranstaltungstagen:



Freitag, 13. September 2019



16 Uhr: Theaterwagen



Schauspiel und Gesang mit "Egon und Erika"



18 Uhr: Dirty Alex & Se Fenzlgang



Die Formation aus Ottakring und Penzing bringen uns den Blues nach Ottakring.



20 Uhr: Falco forever



Nach einer Europa-Tournee ist der einzige autorisierte Falco-Interpret, Patrick M. Simona wieder in heimatlichen Gefilden und präsentiert die größten Hits des Falken in Ottakring.



Samstag, 14. September 2019



14 Uhr: Honky Tonk Barflies



Country, Rock'n Roll, Boogie Woogie sind die Stärken dieser All Star Band, die den Samstag am Ottakringer Kirtag eröffnen.



16.45 Uhr: Siegerehrung der Rätselrallye



Die besten Teilnehmer der Pfandfinder-Rätselrallye werden geehrt.



17 Uhr - Sam Brisbe & Black Soul



"The best Reggae Band in Town" bringt die Sounds nach Ottakring.



20 Uhr: The Mojo Blues Band



Die Band bietet Blues und Boogie Woogie vom Feinsten.



Sonntag, 15. September 2019



10 Uhr: Pfarre Alt-Ottakring



Infostand, Kirchen- und Orgelführung, Blasmusik



11 Uhr: 16er Buam



Traditionell beginnt der Sonntag am Ottakringer Kirtag mit Liedern aus der unter'n Lad' und Neuen aus der Feder der Ausnahme-Musiker.



13 bis 14 Uhr: Der Kasperl ist zu Gast!



Die Wiener Kinderfreunde bringen ein neues Kasperl-Abenteuer auf die Ottakringer Bühne.



14 Uhr: The Juke Joint Royals



Eine der angesagtesten Rock'n Roll, Boogie und R&B Formationen Österreichs bittet zu einer "heißen" Musikjause!



16 Uhr: Johnny & The Boogie Brothers



Die neue Formation um den Frontmann der "5 in Love", Paul Kreshka, garantiert Boogie Woogie, Rhythm & Blues, Rock'n Roll der Extraklasse!



19 Uhr: The Original Swing Time Bigband



Swing Is King! Der krönende Abschluss des 40-jährigen Kirtags-Jubiläums wird eine Reise in die Zeit des Swing der 40er Jahre! Zu hören gibt es Glenn Miller Hits, sowie viele Klassiker des Swing Aera im klassischen Bigband-Sound.