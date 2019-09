Otto Waalkes bespaßt uns 2021 mit Österreich-Tour

Der Ostfriesische Blödler kommt im Mai 2021 für acht Auftritte nach Österreich.

Bevor Otto Waalkes durch seine Filme über die Grenzen Deutschlands hinweg bekanntgeworden ist, verdiente er sich seine Sporen als Stand-Up-Comedian. Auch danach verzichtete er nciht auf seine geliebten Live-Shows, bei denen er sein Publikum mit witzigen Geschichten und ganz viel Musik unterhält.Auch mit mittlerweile 71 Jahren will Otto Waalkes die Bühne nicht missen. 2021 kommt er für acht Shows nach Österreich. Am 14. Mai ist Otto in der SalzburgArena, am 15. Mai in der Olympiaworld Innsbruck, am 16. Mai im Festspielhaus Bregenz, am 18. Mai in der Tips Arena Linz, am 19. Mai in der Stadthalle Villach, am 21. Mai in der Stadthalle Graz, am 22. Mai in der Arena Nova Wiener Neustadt und zum Abschluss am 23. Mai in der Wiener Stadthalle.Tickets für diese zeitlich doch noch etwas entfernten Shows gibt es ab dem 9. September um 10 Uhr exklusiv online bei www.oeticket.com, www.musicticket.at und stadthalle.com zu kaufen. Ab dem 13. September gibt es Karten auch im freien Verkauf.(baf )