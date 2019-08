ÖVP fordert Alkoholverbot bei U6-Station

Zum "Schutz der Frauen" wünscht sich die ÖVP, dass rund um die U6-Station Gumpendorferstraße, ein Alkoholverbot verhängt wird.

Der zweitkleinste Bezirk leidet unter den Anlaufstellen, wie der Gruft oder der Schuchthilfe Jedmayer, sagt Nina-Maria Wagner von den ÖVP-Frauen Mariahilf. "Viele Anrainer beschweren sich bei uns und fühlen sich nicht sicher", erklärt sie im Gespräch mit "Heute".Grund dafür sei die Anlaufstelle für Suchtkranke Jedmayer nahe der U-Bahn Station Gumpendorferstraße. Gerade die Kombination aus Alkohol und Drogen mache die Suchtkranken schwer einschätzbar. Der Bereich würde als "Angstraum für die Anrainerinnen Öffi-Benützer und Kinder wahrgenommen werden", ergänzt Martina Hammerer, Stellvertretende Obfrau der Wienerinnen Mariahilf.Das im Juli präsentierte neue Konzept der sozialen Hotspots mit mehr Exekutive und mehr Sozialarbeiter, auch bei der U6 Station Gumpendorfer, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Das Alkoholverbot am Praterstern funktioniere und sei auch hier anzuwenden, so die Forderung der Lokalpolitikerinnen.Die Bezirksvorstehung (Mariahilf) sieht hier hingegen "absolut keinen Bedarf" zu handeln. "Das vor zwei Monaten veröffentlichte Maßnahmenpaket sei ausreichend", heißt es aus dem Büro des Bezirksvorstehers Markus Rumelhart (SP). Mehr Polizei vor Ort und mehr Sozialarbeiter - denn das Problem sei nicht der Alkohol, sondern eher der Drogenkonsum und der Doregenverkauf, der sich derzeit vom Westbahnhof auf die Gumpendorferstraße verlagern würde.Um Konflikte im öffentlichen Raum besser entschärfen oder diese vermeiden zu können, kündigte die Stadt mehr Prüfungen an sozialen Hotspots an. Etwa 40 Verkehrsknotenpunkte sind davon betroffen. Nach Testläufen wurden die Gumpendorfer Straße, die Josefstädter Straße und der Franz-Jonas-Platz am Bahnhof Floridsdorf als besonders problematisch eingestuft und mit einem speziellen Maßnahmepaket "entschärft". (no)