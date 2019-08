Kurz plakatiert gleichen Wahl-Spruch wie Kickl

Während die FPÖ ehrlich wie nie plakatiert, dass sie die abgewählte Koalition fortsetzen will, präsentieren sich die ÖVP-Wahlplakate wortgleich zu jenen der blauen Social Media-Sujets.

FPÖ hat abgekupfert?

FPÖ in Rage

Die Fotos sind echt

Sebastian Kurz war bei der Präsentation der ÖVP-Wahlplakate nur auf den Sujets zu sehen. Gesprochen hat Generalsekretär Karl Nehammer. Kurios: Der Spruch ist der gleich wie bei der FPÖ.", steht da bei Kurz. Und das kommt einem doch irgendwie bekannt vor? Tatsächlich findet man den Spruch aktuell auch auf dem Facebook-Profil von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl, der ihn dort am 21. August postete.", "", "" und vor allem "." Das steht auf den Wahlplakaten von Sebastian Kurz - und auf den Social Media-Sujets der FPÖ. "", stand da bei Herbert Kickl bei einem Posting vom 21. August dabei. Den Spruch "", kann man seit dem selben Datum bei Norbert Hofer lesen."Damit weitergeht, was gut begonnen hat. Das ist der Wunsch der Menschen", sagte Nehammer bei der ÖVP-Präsentation auch noch. Und auch das kennen wir in ähnlicher Form von den FPÖ-Plakaten, die gleich den Spruch "Koalition für unsere Heimat fortsetzen", draufgeschrieben haben.Diese textliche Harmonie ist auch den Twitter-Usern nicht verborgen geblieben:Nehammer erklärt die Spruch-Gleichheit bei der Präsentation so: In der Großdruckerei, in der die Sujets beider Parteien gedruckt werden, hätte jemand von der FPÖ spioniert. Die ÖVP habe die Idee als erstes gehabt. "Offensichtlich haben da welche geglaubt, sie sind ganz schlau und machen ein Foto und kommunizieren den Spruch. (...) Offensichtlich hat der Spruch so gut gefallen, dass die freiheitliche Partei ihn jetzt auch übernehmen wollte."Dass dieim Gegenzug abgekupfert haben könnte, schließt Nehammer allein "von der Zeifolge her" aus. Es dauere ja eine gewisse Zeit, so ein Plakat zu entwerfen. Die FPÖ hingegen habe den Spruch nur schnell auf ein Social Media-Bild "geklatscht".Bei ihrer eigenen Plakatpräsentation in der vergangenen Woche erklärte Herbert Kickl den Spruch anders: Man habe sich dabei bewusst an Jörg Haiders alte Plakate ("Einer, dessen Handschlag gilt", zB.) angelehnt und damit an die lange Tradition deranknüpfen wollen.Im gleichen Ton poltert die FPÖ nach der ÖVP-Präsentation auf Straches Facebook-Account: "Was ist mit dieser ÖVP eigentlich los?", ärgert man sich. Dass die ÖVP das Wahlprogramm der Blauen kopiere sei ja bekannt, aber "dass man nun sogar unsere Slogans kopiert, erreicht schon einen neuen Höhepunkt.""Sebastian Kurz war jetzt viel unterwegs in den Bundesländern, hat viele Termine absolviert. Ziel war es, viele Gespräche zu absolvieren", erklärt Nehammer zu Beginn der Präsentation. Deshalb habe man für die Bilder von Kurz auch keine eigenen Foto-Shootings veranstalten müssen, alle Fotos seien aus "gelebten Situationen" heraus entstanden, betont Nehammer.Auf kleineren Plakatständern der ÖVP finden konkrete Themen Platz. Mit Sprüchen wie: "Weil Pflege unsere Unterstützung verdient", "Klarheit schaffen für Österreich" und "Weil Klimaschutz Hausverstand braucht." Das Wahldatum, der 29. September, findet sich nicht auf den Plakaten. (csc)