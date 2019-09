ÖVP will Mini-Matura in der achten Schulstufe

ÖVP-Chef Sebastian Kurz präsentierte gestern das Bildungskapitel aus dem türkisen Wahlprogramm. Die Eckpunkte im Detail.

Digitalisierung an Schulen

Die VP will die Schulpflicht durch eine Bildungspflicht ersetzen. Bedeutet: Am Ende der achten Schulstufe sollen alle Kinder einen "standardisierten Test, ähnlich der Matura" absolvieren.Der soll Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen abprüfen. Wer dabei durchfliegt, muss bis zum maximal 18. Lebensjahr in "spezielle Förderklassen".Nach Vorbild der "großartigen Schulbuchaktion" will die ÖVP Gratis-Tablets für alle Schüler organisieren. Außerdem sollen Lehrplan und die Lehrer-Eltern-Kommunikation völlig digitalisiert werden.sollen wieder mehr "Respekt" erhalten. Der Weg dorthin: Strafen für säumige Eltern, mehr Sozialarbeit in der Schule.sind für Kurz ein "voller Erfolg". Trotz Kritik will die ÖVP weiter am "bewährten System" festhalten.