Paar hatte im Polizeiauto nach Verhaftung Sex

In Florida baute ein Pärchen ein kleines bisschen kriminelle Energie in eiem Streifenwagen ab.

Megan Lynn Mondanaro (35) und Seth Aaron Thomas (31) wurden in Fernandina Beach, Florida, verhaftet. Das Pärchen war Nachts in betrunkenem Zustand mit Fahrrädern unterwegs. Die Räder hatten zudem kein Licht, Zeugen berichteten, dass die beiden fast von einem Auto erwischt worden wäre.Also wurden sie von Polizisten aus den Satteln geholt und auf die Rückbank eines Streifenwagens verfrachtet. Die Situation dürfte Mondanaro und Thomas so angeturnt haben, dass sie sofort wild übereinander herfielen. Laut einem beteiligten Beamten kam es zum Geschlechtsverkehr, noch bevor er ins Auto eingestiegen war.Thomas war angeblich komplett nackt während Mondanaro keine Hose mehr anhatte und ihr Brüste entblößt waren. Natürlich konnte man so ein Verhalten auf der Rückbank eines Einsatzfahrzeuges nicht tolerieren. Also wurde der 31-Jährige aus dem Auto gezogen. Der Betrunkene nutzte den Moment und ergriff nackt die Flucht. Er wurde allerdings nach einer kurzen Verfolgungsjagd wieder eingefangen.Gegen das Pärchen wird nun Anklage wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, ungebührendem Verhalten in der Öffentlichkeit und dem öffentlichen Zurschaustellen von Geschlechtsorganen erhoben.