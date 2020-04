Paar nennt neugeborene Zwillinge Covid und Corona

Die Wörter "Covid" und "Corona" lösen bei vielen Menschen in diesen Tagen wenig positive Gefühle aus. Gerade deswegen, hat ein indisches Ehepaar seine neugeborenen Zwillinge nach der Pandemie benannt.

Inmitten der totalen Ausgangssperre, die seit 25. März für ganz Indien gilt und von der Polizei mit brutalen Mitteln durchgesetzt wird , wurde es für Vinay Verma aus dem Bundesstaat Chhattisgarh und seine hochschwangere Ehefrau Preeti (27) plötzlich ernst.Es war um Mitternacht als die Wehen einsetzten und die 27-Jährige von ihrem Mann auf einem Motorrad ins Dr. Bhim Rao Ambedkar Memorial Hospital von Raipur gebracht werden musste. "Wir wurden bei etlichen Check-Points der Verkehrspolizei aufgehalten", schildert Preeti später dem "New Indian Express" . Doch als die Beamten ihren Zustand erkannten, hätten sie Nachsicht gezeigt und sie passieren lassen.Ein Glück, denn kaum im Spital angekommen, mussten die Mediziner nach anfänglichen Komplikationen bei der Geburt einen Kaiserschnitt vorbereiten. Alles ging gut und Preeti brachte am 27. März gesunde Zwillinge zur Welt. "Sowohl der Mutter als auch den Babys geht es gut. Die Neugeborenen wiegen 2,9 bzw. 2,7 Kilo", so ein Sprecher des Krankenhauses. Ihre Namen: "Covid" und "Corona".Warum würde man seine Kinder nach einem Virus und der davon ausgelösten Lungenkrankheit, die weltweit schon mehr als 70.000 Menschenleben forderte, benennen? "Mit Covid-19 ist heutzutage eine Beklommenheit verbunden. Wir wollen den Menschen damit die Furcht und Sorgen vor diesen Worten nehmen und gleichzeitig damit an dieses Ereignis erinnern. Also haben mein Mann und ich spontan beschlossen, unsere Zwillinge Covid (Bub) und Corona (Mädchen) zu nennen", erklärt die nun mehrfache Mutter mit einem Lächeln.Doch bis auch die Verwandtschaft die Neuzugänge in ihrer Familie bewundern können, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Auch sie dürfen wegen der verhängten Ausgangssperre, die noch bis mindestens 15. April aufrecht erhalten wird, nicht ihre Häuser im benachbarten Bundesstaat Uttar Pradesh verlassen, geschweige denn eine Reise nach Raipur antreten.