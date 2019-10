Paar nimmt Familie die reservierten Plätze weg

Die junge Mutter Amanda hatte für eine Zugreise in England vier Sitze für sich und ihre Kinder reserviert. Ein älteres Ehepaar weigerte sich, diese Plätze zu räumen und ignorierte die Familie.

Diese Geschichte bewegt derzeit Social Media: Eine Mutter hatte für eine Zugreise im Nordosten Englands vier Sitze für sich und ihre drei Kinder reserviert. Doch ein älteres Ehepaar saß bereits dort und weigerte sich, Platz zu machen: "'Tickets sind egal', sagten sie", so Amanda. "Dann schauten sie weg und weigerten sich, mich wahrzunehmen."Sie setzte ihre Kinder auf die Plätze gegenüber, die älteste Tochter starrte das Paar an. Doch von Einsicht keine Spur. Der Schaffner gab schließlich der Familie Plätze in der ersten Klasse. Die Mutter veröffentlichte die Bilder: "Verhaltet euch nicht so wie diese Leute."