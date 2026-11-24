i Ein Video im Netz zeigt Bayern-Torwart Manuel Neuer mit einer unbekannten Frau in Brasilien. Imago Images, X Wirbel um Video aus Brasilien Paartherapeutin rechnet mit Manuel Neuer ab Kurz nach der Trennung von Anika sorgt ein Video des Torwarts mit einer Unbekannten für Aufregung. Eine Expertin übt scharfe Kritik. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manuel Neuer (38) sorgt derzeit für Schlagzeilen und zwar nicht wegen seiner Leistungen auf dem Fußballplatz. Nur wenige Tage nach der öffentlich gewordenen Trennung von seiner Ehefrau Anika (26) kursiert ein Video im Netz, das den Bayern-Torwart in Brasilien mit einer unbekannten Frau zeigt.

In dem Clip sind die beiden bei einem Aufenthalt im exklusiven Küstenort Armação dos Búzios zu sehen. Sie tragen die gleichen Baseballkappen, besuchen gemeinsam eine Fast-Food-Kette und fahren später zusammen auf einem Motorroller davon.

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Das stößt auf breite Kritik. Paartherapeutin Ruth Marquardt teilte auf Instagram ein Video zu dem Vorfall. "Ich habe gemerkt, wie sehr es mich aufregt, dass sich Väter immer wieder aus der Verantwortung stehlen", sagte sie darin.

Trennung während Anika noch im Wochenbett war

Erst im August kam das zweite gemeinsame Kind des Paares zur Welt. Die Therapeutin kritisiert: "Manuel Neuer schafft es, seine Frau zu verlassen, während sie noch im Wochenbett ist." Anika soll laut Medienberichten noch im gemeinsamen Haus am Tegernsee wohnen.

Marquardt erklärt, dass eine Trennung kurz nach der Geburt besonders belastend sei: "Wenn eine Frau kurz nach der Geburt eines Kindes auch noch ihre Partnerschaft verliert, bricht möglicherweise genau das weg, was sie jetzt besonders braucht: Sicherheit, Verlässlichkeit und Unterstützung."

Expertin fordert Väter auf, Verantwortung zu übernehmen

In ihrer Praxis erlebe sie immer wieder, dass sich Männer aus der konkreten Verantwortung im Alltag zurückziehen. "Eine Mutter darf nach einer Trennung nicht automatisch zur Alleinverantwortlichen werden, nur weil die Partnerschaft endet", mahnt die Paarberaterin.

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Ihr Appell an Väter: "Auch wenn man sich als Paar nicht mehr liebt, kann man sagen: Wir kriegen das hin. Ich übernehme Verantwortung. Ich bin der Vater, natürlich bin ich da."