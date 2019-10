Paketbombe vor Wohnung explodiert – Frau verletzt

Detonation in Kärnten: Ein Mann legte Dienstagmorgen ein Paket vor die Haustür einer Frau in Guttaring. Als sie die Tür öffnete, explodierte die Paketbombe.

Fassungslosigkeit in der Gemeinde Guttaring (Bezirk Sankt Veit an der Glan) mit nur knapp 1.500 Einwohnern. Ein Mann legte ein Paket vor einem Wohnhaus der Gemeinde ab und läutete an der Tür der Bewohnerin, bevor er davonlief. Als die Frau das Paket öffnete, detonierte es und verletzte sie schwer. Die Frau brach zusammen.Das Opfer wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Über den Zustand der Frau ist bisher noch nichts bekannt. Die Gemeinde ist alarmiert, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Vorerst wird davon ausgegangen, dass die Tat ein privates Motiv hat. Die Polizei hat mittlerweile auch das Sondereinsatzkommando Cobra hinzugezogen.Eine Großfahndung nach dem Überbringen des Pakets läuft. Details über Alter und Identität von Täter und Opfer gibt es noch keine. Der Polizei dürfte allerdings ein Verdächtiger bekannt sein. Es dürfte sich nach Erstinformationen um den Ex-Mann des Opfers handeln.