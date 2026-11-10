i Der Palast zeichnet ein durchweg positives Bild zu König Charles' Gesundheit. REUTERS/Toby Melville/Pool Trotz Krebs-Therapie fit Karibik-Reise - so steht es um Gesundheit von Charles König Charles absolvierte auf seiner Karibikreise über 40 Termine. Ein Palast-Insider verrät, wie der Monarch den Reisemarathon verkraftete. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

König Charles III. (78) hat seine Karibikreise trotz seiner laufenden Krebsbehandlung offenbar gut überstanden. Nach der Rückkehr des Monarchen am 4. November 2026 äußerte sich ein Palastmitarbeiter zum Zustand des Königs.

Der Mitarbeiter beschrieb das umfangreiche Programm als komplex, herausfordernd und kräftezehrend. Dennoch habe der König das straffe Pensum sehr gut gemeistert.

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Wie "Promiflash" meldet, sagte der Mitarbeiter zum Gesundheitszustand: "Er kommt damit zurecht. Ehrlich gesagt kommt er besser damit zurecht als ich, und ich bin jünger als er." Damit zeichnet der Palast ein durchweg positives Bild.

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Mit Kuhglocken bei 40 Grad

Auch bei einem ungewöhnlichen Auftritt kurz vor seinem 78. Geburtstag zeigte sich der König gut gelaunt. Mit Kuhglocken in den Händen tanzte er bei beinahe 40 Grad durch eine Straße. Anschließend klagte zwar sein Mitarbeiter im Auto über die Hitze, doch der König selbst wirkte unbeeindruckt.

Ungeachtet seiner Krebsbehandlung ist der König weiterhin regelmäßig bei öffentlichen Terminen zu sehen und hält an einem vollen Kalender fest. Die Karibikreise war dabei nur eine von zahlreichen Verpflichtungen.