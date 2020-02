Nach 12 Tage-Ehe: Pamelas Ex wieder verlobt?

Das ging aber schnell: Pamela Andersons Ex-Kurzzeit-Ehemann Jon Peters (74) will wieder heiraten.

"Ich hab ihre Schulden bezahlt, als sie pleite war"

Nur zwölf Tage hielt die Ehe von Pamela Anderson (52) und Jon Peters. Insidern zufolge hatte der Filmproduzent per SMS mit ihr Schluss gemacht. "Mir ist klar geworden, dass ich mit 74 Jahren ein einfaches, ruhiges Leben und keine internationale Liebesbeziehung brauche", hieß es darin.Er selbst bestreitet jedoch, dass es so passiert ist. In einem Statement, dass er an das US-Klatschportal "Page Six" schickte, behauptete er, dass das alles Lügen seien und Pamela eigentlich die Böse war. "Ich hab ihre Schulden bezahlt, als sie pleite war und ihr eine komplett neue Garderobe gekauft. Es gibt keinen größeren Deppen als einen alten Deppen," jammert er in dem Mail.Doch von Frauen hat Peters offenbar trotzdem nicht genug. Denn laut "Us Weekly" soll er wieder verlobt sein. Aber nicht etwa mit seiner Ex Pamela, sondern mit einer Frau namens Julia Bernehim.