Panik-Attacke am Gipfel: 25-Jährige mit Heli gerettet

Am Samstagnachmittag musste ein Paar vom 2.371 Meter hohen Reißkofel (Bezirk Hermagor) mit einem Hubschrauber geborgen werden.

Am Samstagnachmittag musste ein Paar vom Reißkofelgipfel (Bezirk Hermagor) mit einem Hubschrauber geborgen werden.

Mit dem Polizei-Heli ins Tal

Ein 31-Jähriger aus Hermagor unternahm am Samstagnachmittag mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin eine Bergtour über den sogenannten "Hochfleck" in Richtung Reißkofelgipfel (Gemeinde Kirchbach). Im Bereich des Gipfelgrates konnte die Frau aufgrund von Erschöpfung und Angstzuständen die Tour nicht mehr fortsetzen.Ihr Begleiter setzte per Handy einen Notruf ab und ersuchte um Bergung. Das Paar wurde von einem Polizeihubschrauber und der alpinen Einsatzgruppe Hermagor ins Tal gebracht.