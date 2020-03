22.03.2020 8:24 Panik in der Liga? Über 100 Verträge laufen aus

Stefan Schwab ist einer von 119 Spielern, die ab Sommer 2020 keinen Vertrag mehr haben Bild: GEPA-pictures.com

Die Bundesliga steckt aktuell in der Corona-Zwangspause. Bis 30. April rollt in Österreichs Stadien keine Kugel, doch wie geht's nach der Krise weiter? Die Klubs plagen Finanzsorgen, zudem laufen über 100 Verträge aus. Die Liga steuert also in eine absolut ungewisse Zukunft.