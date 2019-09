Papst blieb in Lift stecken und kam zu spät zu Gebet

25 Minuten lang musste der Heilige Vater im Aufzug ausharren. Bild: Kein Anbieter/keine Quellenangabe

Das Oberhaupt der katholischen Kirche musste am Sonntag aus einem Aufzug befreit werden. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Tausende Personen versammelten sich am Sonntag vor dem Petersplatz zum Angelus-Gebet mit dem Papst. Um Punkt 12 Uhr sollte es losgehen. Papst Franziskus erschien jedoch nicht.



Lob für Feuerwehr



Erst mit acht Minuten Verspätung ließ sich das Oberhaupt der katholischen Kirche schließlich am Fenster des Apostolischen Palastes blicken. Dabei lieferte er gleich den Grund dafür: Wegen eine Stromschwankung blieb der Papst in einem Aufzug stecken. Die Feuerwehr wurde umgehend gerufen, der Heilige Vater musste aber 25 Minuten lang im Lift ausharren, bis er befreit wurde.



Vor den Gläubigen am Petersplatz lobte Papst Franziskus die Feuerwehreinheit. (slo)