Papst im Interview: "Herr, stoppe Epidemie!"

Papst Franziskus hat in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" erklärt, dass er den Herrn gebeten hat, die Epidemie zu stoppen.

Franziskus hat der italienischen Tageszeitung "La Repubblicca" (Mittwochsausgabe) ein Interview gegeben. Darin ruft er alle zu Solidarität und Nächstenliebe auf. Und erklärt: "Ich habe den Herrn gebeten, diese Epidemie zu stoppen." Alleine am Mittwoch starben in Italien an einem Tag 475 Menschen, dass sind mehr als seit Beginn der Corona-Infektionen in Italien und mehr als je an einem Tag in China verstorben sind.In dem Interview erklärt Papst Franziskus, dass man das "Konkrete in den kleinen Dingen wieder entdecken" solle und "die kleinen Aufmerksamkeiten, gegenüber denen, die uns nahe sind" teilen.Digitale Kommunikation allein reiche nicht, betont Franziskus: