Papst sagt Termin wegen "Unwohlsein" ab

Am Donnerstagt sagte Franziskus seinen ersten Termin ab. Ob der Grund "Corona-Virus" sei, bleibt unklar.

Am Mittwoch zeigte sich Papst Franziskus bei der wöchentlichen Generalaudienz am Petersplatz noch zuversichtlich. Am Donnerstag sagte er jedoch den traditionellen Bußgottesdienst mit den Priestern des Bistums Rom in der Lateranbasilika ab. Dieser wurde heute ohne ihn konzelebriert. Das Kirchenoberhaupt habe es "aufgrund leichten Unwohlseins" vorgezogen, in der Nähe der Casa Santa Marta im Vatikan zu bleiben, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit.Am Aschermittwoch hatte Franziskus wie üblich an der abendlichen Bußprozession auf dem Aventin-Hügel teilgenommen sowie den anschließenden Gottesdienst in der Basilika Santa Sabina gefeiert.Papst Franziskus hat nur verminderte LungenkapazitätPapst Franziskus (83) musste im Alter von 21 Jahren nach einer schweren Lungenentzündung operiert werden. Drei Zysten wurden damals entfernt. Seitdem lebt er mit einer verminderten Lungenkapazität und sei demnach Teil einer eher gefährdeten Gruppe. Aufgrund des Corona-Virus gab es in Norditalien mehrere Tote und hunderte Infizierte.