i Damit rechnete sie nicht! Alpaka bespuckt Paris Hilton Instagram Mitten ins Gesicht Igitt! Paris Hilton wird von Alpaka angespuckt Die Hotel-Erbin wollte in Los Angeles nur ein süßes Alpaka knuddeln – doch das flauschige Tier revanchierte sich auf unerwartete Art. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paris Hilton ist für ihre Tierliebe bekannt. Bei einem Ausflug in Los Angeles traf die 45-Jährige auf ein Alpaka und konnte nicht widerstehen, das flauschige Tier zu streicheln und zu küssen.

Das Alpaka schien die Zuneigung zunächst zu erwidern und schmuste mit der berühmten Blondine. Doch dann kam der unerwartete Moment.

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Wie Bild.de berichtet, endete die kuschelige Begegnung mit einer nassen Überraschung: Das Alpaka spuckte Paris Hilton an. Alpakas sind dafür bekannt, bei Unbehagen oder zur Verteidigung zu spucken.

Typisch Alpaka

Trotz der unappetitlichen Wendung dürfte Paris Hilton den Vorfall mit Humor genommen haben. Die Hotel-Erbin ist schließlich einiges gewohnt, und Alpakas sind nun mal für ihr eigenwilliges Temperament bekannt.

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