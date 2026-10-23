Igitt! Paris Hilton wird von Alpaka angespuckt

Paris Hilton ist für ihre Tierliebe bekannt. Bei einem Ausflug in Los Angeles traf die 45-Jährige auf ein Alpaka und konnte nicht widerstehen, das flauschige Tier zu streicheln und zu küssen.
Das Alpaka schien die Zuneigung zunächst zu erwidern und schmuste mit der berühmten Blondine. Doch dann kam der unerwartete Moment.
Wie Bild.de berichtet, endete die kuschelige Begegnung mit einer nassen Überraschung: Das Alpaka spuckte Paris Hilton an. Alpakas sind dafür bekannt, bei Unbehagen oder zur Verteidigung zu spucken.
Trotz der unappetitlichen Wendung dürfte Paris Hilton den Vorfall mit Humor genommen haben. Die Hotel-Erbin ist schließlich einiges gewohnt, und Alpakas sind nun mal für ihr eigenwilliges Temperament bekannt.
In den sozialen Medien sorgte die lustige Szene für Erheiterung bei den Fans der Reality-Ikone.