Bub (5) stirbt bei Badeunfall in Schwabach

Blick in das Parkbad in Schwabach Bild: Kein Anbieter/zVg

Ein Badegast bemerkte den Fünfjährigen, wie er am Mittwoch leblos im Nichtschwimmerbecken trieb. Er schlug Alarm, der Bub wurde reanimiert und in ein Spital gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Am vergangenen Mittwoch (28. August 2019) ereignete sich ein tragischer Badeunfall im Parkbad in Schwabach (Bayern). Jener fünfjährige Junge, welcher zunächst reanimiert werden konnte, verstarb an den Folgen des Unfallgeschehens. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit.



Gegen 15:00 Uhr bemerkte ein Badegast des Freibades im Schwabacher Süden, dass ein Bub leblos im Nichtschwimmerbecken trieb. Der Gast zog den Fünfjährigen aus dem Wasser und begann mit weiteren Ersthelfern sofort mit den Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen und führte die Reanimationsmaßnahmen weiter.



Der Fünfjährige wurde in ein Krankenhaus gefahren und dort intensivmedizinisch versorgt. Am späten Freitagnachmittag verstarb der Fünfjährige an den Folgen des Unfallgeschehens.



Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der 5-Jährige zusammen mit seiner Mutter in dem Freibad. Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache, welche zu dem Unglück führten, übernommen.



Zeugen des Vorfalls werden weiterhin gebeten, sich mit dem Polizei Mittelfranken unter der Telefonnummer 00 49 911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. (RED)