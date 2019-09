Parkbegrenzung am Flughafen erst 2020

Zufahrt zur Abflugrampe am Airport Wien-Schwechat mit Gratisparken für 10 Minuten. Bild: Denise Auer

Ab Mitte September hätte die Gratis-Parkmöglichkeit (für 10 Minuten) auf ein Mal pro Tag und Auto bei der Abflugrampe begrenzt werden sollen.

Am Flughafen Wien-Schwechat war wie berichtet im April ein neues Parksystem eingeführt worden. Die Abflugrampe war zu einer großen Kurzparkzone mit Gratisparken für die Dauer von 10 Minuten umfunktioniert worden.



Weil Autofahrer gleich mehrfach das System (aus-)nutzten, wollte der Flughafen mit 15. September das Gratisparken auf ein Mal pro Tag und Auto beschränken.



Doch vor allem Proteste von Taxilenkern führen jetzt zu einer Verschiebung des Planes. Flughafen-Vorstand Günther Ofner wolle nun laut "ORF NÖ" für die Taxiunternehmer etwa eine elektronische Lösung finden oder mit einem eigenen Vertrag die "Abwicklung in der Praxis erleichtern". Dazu werden gerade Gespräche geführt. Eine Regelung könnte dann am 1. Jänner 2020 gelten.



(wes)