Vor 1 h Parken am Flughafen teilweise teurer als Fliegen

Parkgebühren am Flughafen können für Urlauber teuer ausfallen. Laut einer Erhebung kostet es oft sogar mehr als das Fliegen selbst.

In Österreich ist das Parken auf Flughäfen teilweise sogar teurer als der Flug selbst, wie eine Erhebung von AirHelp ergab. Für eine Woche liegen die Preise zwischen 50 und 100 Euro. Eine An- und Abreise mit dem Taxi ist da in jedem Fall billiger.



Für die Erhebung hat AirHelp die Parkkosten der sechs heimischen Verkehrsflughäfen ausgewertet. Das Ergebnis: In Wien-Schwechat ist das Parken am teuersten. Eine Woche vor Ort kostet 99,90 Euro, dahinter folgen mit deutlichem Abstand die Flughäfen Innsbruck und Graz, wo 55 bzw. 50 Euro verlangt werden.



Das günstigste Parkticket erhalten Autofahrer hingegen am Flughafen Klagenfurt um nur 35 Euro für eine Woche.



(red)