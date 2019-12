"Parkplatz-Beschiss!" – Heisl hält sich für ein Auto

Im 17. Bezirk herrscht rund um den Parhamerplatz akute Parkplatz-Not. "Heute"-Leser Phillip stolperte bei der gnadenlosen Parkplatzsuche in Hernals über ein besonders pikantes Hindernis.

Für Ortskundige sind die vier Schrägparker in der Ortliebgasse ein Geheimtipp, vor allem wenn der benachbarte Autohändler seine Fahrzeuge über Nacht in Sicherheit bringt.Diesen Spot zielte auch Phillip P. an und war durchaus überrascht. "Aus der Ferne sah es nach dem Jackpot aus! 23:55 Uhr, gerade nach Überstunden aus dem Büro gekommen und siehe da! Eine Parklücke fast direkt vor der Eingangstüre", erzählt der begeisterte "Heute"-Leser.Doch der Parkplatz war dem Wiener nicht vergönnt, denn kurioserweise blockierte ein Dixie-Klo die einzige Lücke. "Immerhin war das Heisl perfekt eingeparkt", nimmt es der 33-Jährige mit Humor, als er die nächsten Runden drehen muss.P. hat auch noch die Auflösung für das kuriose Klo-Rätsel für uns: "Bis Dienstag war dort eine Baustelle, das Klo holen die Arbeiter wahrscheinlich erst am Mittwoch ab."