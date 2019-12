Wirbel um künstlichen Parkplatz der Kunst-Uni

Dort wo einst der "Warme Hans" Generationen von Nachtschwärmern versorgt hat, parken nun Autos der Kunst-Uni. Aber darf das sein?

Zufahrt ist nicht erlaubt

Ein Pusztalaibchen, eine Käsekrainer oder einfach nur noch ein Bier zum Abschluss eines lustigen Abends – der "Warme Hans" beim westlichen Brückenkopfgebäude hat Generationen von Nachtschwärmern verköstigt.2017 war nach 45 Jahren Schluss. Das Gebäude wurde renoviert, für die Kunst Uni Linz aufbereitet, der beliebte Würstelstand musste weichen, sperrte zu.Doch nun haben die Bögen neben der dortigen Apotheken offenbar eine neue Bestimmung gefunden, die allerdings nicht allen schmeckt.In den Bögen parken nämlich regelmäßig Autos. Zumindest eines, ein Kastenwagen, gehört der Kunst Uni.Die Bögen sind zudem mit Ketten abgesperrt, außer natürlich ein Auto parkt dort. Teilweise parken Autos sogar auf dem Gehweg in Richtung Altstadt.Erlaubt ist die ganze Sache freilich nicht. Am Donnerstag hatte ein dort geparktes Auto auch einen Strafzettel."Der Parkplatz kann nur illegal über den Schutzweg befahren werden", ist auch Vize-Bürgermeister Markus Hein (FPÖ) nicht begeistert. Er lässt prüfen, ob man die Zufahrt nicht durch Poller unmöglich machen kann.Besondere Würze bekommt die Parkplatz-Sache auch durch eine Aktion der Kunst Uni nur wenige Meter weiter am Hauptplatz. Dort fordert die Hochschule nämlich den Autofreien Hauptplatz…Hier Fotos vom HauptplatzUnd was sagt die Kunst Uni dazu: "Die Fläche als 'Parkplatz' ist lediglich als temporäre Zwischenlösung im Zuge der Umbauarbeiten und Adaptierungen zu sehen", heißt es.