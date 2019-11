Parkplätze in Rudolfsheim nachts nur für Anrainer

In Wien-Rudolfsheim werden Parkplätze in der Nacht für Anrainer reserviert

Nächste neue Parkregelung in Wien: Im dich verparkten Grätzel rund um die Stadthalle in Rudolfsheim-Fünfhaus hat nun auf Initiative von Bezirkschef Gerhard Zatlokal (SPÖ) ein Pilotprojekt begonnen.Konkret werden rund 100 Stellplätze bei der Märzstraße, Felberstraße und dem Gürtel für die nächsten sechs Monate in der Zeit von 18 bis 8 Uhr für Anwohner reserviert.In der übrigen Zeit kann der Parkraum auch von bezirksfremden Autofahrern ohne Parkpickerl genutzt werden."Bei Erfolg könnte das Pilotprojekt um weitere 85 Stellplätze ausgeweitet werden", heißt es von Zatlokal, der sich eine "deutliche Verbesserung" für die Bewohner erwartet.Die Vorbereitungen laufen seit 2018, die neue Regelung gilt laut dem Bezirksvorsteher ab sofort mit Aufstellung der neuen Hinweistafeln.Achtung: Eigene Bodenmarkierungen gibt es nicht! Ob die Uni Wien bald das Studienfach "Parken in Wien" anbietet?Folgende Abschnitte werden mit Anrainerparkplätzen markiert:Tannengasse 2-6: 10 StellplätzeBeingasse 9-11: 10 StellplätzeHackengasse 7-11: 10 StellplätzeZinckgasse 2-4: 7 StellplätzeLöhrgasse 1-7: 10 StellplätzeLöhrgasse 21-23: 10 StellplätzePelzgasse 17-21: 13 StellplätzeZinckgasse 19-23: 10 StellplätzeHackengasse 21-23: 10 StellplätzeBeingasse 21-23: 10 Stellplätze"Wir werden uns das neue Modell in der Praxis ansehen und dann entscheiden", erklärt Zatlokal.