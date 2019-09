Parkscheine in Wien werden teurer

Ab Jänner 2020 werden Parkscheine teurer. Jede halbe Stunde kostet dann um 5 Cent mehr. Alte Parkscheine können nur verbraucht, nicht umgetauscht werden.

Aufgrund der in der Parkometerabgabeverordnung vorgesehen Valorisierungsbestimmung wird die Parkometerabgabe mit 1. Jänner 2020 pro halbe Stunde Abstellzeit um 5 Cent erhöht.–30 min: Preis alt: 1,05 Euro, Preis neu: 1,10 Euro–60 min: Preis alt: 2,10 Euro, Preis neu: 2,20 Euro–90 min: Preis alt: 3,15 Euro, Preis neu: 3,30 Euro–120 min: Preis alt: 4,20 Euro, Preis neu: 4,40 Euro–15 min: Preis alt: kostenlos, Preis neu: kostenlosAb 1. Jänner 2020 gelten die neuen Parkscheine in ganz Wien. Parkscheine mit einem bis zum 31. Dezember 2019 gültigen Tarif können aber 6 Monate lang – also bis Ende Juni 2020 weiter verwendet werden.Aus Gründen der Verwaltungseffizienz wird auf die bisherige 6-monatige Umtauschmöglichkeit verzichtet und stattdessen die Möglichkeit eingeräumt, die Parkscheine für eine 6-monatige Übergangszeit zu verbrauchen.Danach werden sie ungültig und auch nicht mehr umgetauscht. Diese Änderung soll für Kunden, Parkscheinverkaufende Stellen und Unternehmen, als auch für die Verwaltung eine wesentliche Vereinfachung dar. Das Parkpickerl wird nicht erhöht, da diese nicht unter die Valorisierungsbestimmung fallen.Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung werden von dr Stadt Wien zweckgebunden für Investitionen im Verkehrsbereich verwendet, im Jahr 2018 waren das:Förderung des öffentlichen Verkehrs: 87.735.400,27 EuroFörderung der Verkehrssicherheit: 4.706.071,00 EuroFörderung des Radverkehrs: 6.389.757,00 EuroWiener Linien Vorverkaufsstellen & TicketautomatenTrafikenTankstellenZigarettenautomatenPostfilialenAutofahrerorganisationen ARBÖ und ÖAMTCStadthauptkasse und alle Stadtkassen; Geschäfte, Hotels usw., die mit der Stadt einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen habenBiem Handyparken verändert sich auch der Preis der Parkggebühr. Hier müssen aber keine alten Parkscheine verbraucht oder umgetauscht werden, da der Wert automatisch angepasst wird."Heute"-Video: An diesen Orten in Wien kannst Du Parkscheine rund um die Uhr kaufen