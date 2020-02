Parksheriff attackiert: Erst Wega stoppt 21-Jährigen

(Symbolfoto): Ein 21-Jähriger geriet in Rage und konnte erst von der Polizei-Sondereinheit WEGA gestoppt werden

Ein 21-Jähriger attackierte am Freitagabend kommentarlos einen Parksheriff und floh. Auch ein Pfefferspray-Einsatz der Polizei kann ihn nicht aufhalten.

Erst Sondereinheit kann Jugendlichen stoppen

Freitagabend verständigte ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung (PÜG) den Polizeinotruf und gab an, er sei soeben von einem Mann mit einem Tritt gegen seinen Unterarm attackiert worden. Anschließend sei dieser kommentarlos in die Straßenbahn der Linie 71 eingestiegen und davongefahren.Die alarmierten Beamten hielten die Straßenbahn kurze Zeit später an. Der Mann, ein 21-jähriger Österreicher, verhielt sich äußerst aggressiv, schlug und trat um sich. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, welcher nur kurzzeitig wirkte.Erst mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA konnte der 21-Jährige schlussendlich festgenommen werden.