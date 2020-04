Parksheriffs nun als Corona-Cops in Bundesgärten

Ab Dienstag werden die Bundesgärten geöffnet. Zur Kontrolle wird die Polizei "das erste Mal auch Organe der Parkraumüberwachung einsetzen", sagte Landespolizeipräsident Pürstl.

Nach langem Polit-Streit zwischen Wien und Bund werden nun am Dienstag endlich auch die Bundesgärten wieder für Besucher geöffnet – freilich unter strengen Auflagen. Diese werden von der Polizei überwacht, erstmals auch mit Unterstützung der Parkraumüberwachung."Wir werden das erste Mal auch Organe der Parkraumüberwachung einsetzen, weil die Kurzparkzonen ja aufgehoben sind. Da gibt es eine Tätigkeit für diese Organe, dass sie Aufklären können, die Bevölkerung sensibilisieren", sagte der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Sonntag in "Wien heute".Die Parksheriffs sollen etwa bei den Eingängen der Bundesgärten stehen und die Leute über die Abstandsvorschriften "informieren", wie ein Sprecher der Wiener Polizei auf Nachfrage ergänzte.Die Osterfeiertage waren für die Polizei bisher ein "gutes Wochenende und eine gute Bilanz", sagte der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Rund 400 Anzeigen sind am Samstag und am Ostersonntag bis kurz vor 19 Uhr erstattet worden."Das ist nicht sehr viel im Schnitt. ... Wenige Organmandate waren dabei und wenige Amtshandlungen, die Probleme gemacht haben", so Pürstl.