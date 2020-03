Parksheriff gnadenlos: "70 € Strafe wegen Sekunden"

Im Leben geht es oft um Sekunden – so auch beim Parkschein lösen: Diese Erfahrung kommt einem Niederösterreicher jetzt teuer zu stehen.

Mit seinem Smart parkte sich Stefan M.am 15. Oktober in Wien-Simmering ein. "Ich pflege ehrenamtlich einen schwer kranken Mann und wollte ihm an diesem Tag nur schnell etwas vorbeibringen", erzählt der Niederösterreicher. Mit wenigen Klicks löste der Mann auf seinem Handy einen kostenlosen 15-Minuten-Parkschein."Ich bin noch kurz im Auto verblieben, nachdem ich mich eingeparkt, den Parkschein ordnungsgemäß abgeschickt und die Bestätigung abgewartet habe", erklärt Stefan M. Laut Handy-App löste der Niederösterreicher das Ticket exakt um 16.11 Uhr (siehe Screenshot).Zwei Monate später flatterte dann überraschend eine Strafe ins Haus. Der Vorwurf: "Sie haben das mehrspurige Kraftfahrzeug in einer gebuhrenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt, ohne (...) einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben". Zeitpunkt des Vorfalls: 15. Oktober, exakt um 16.11 Uhr.Warum können Ticket und Strafe also dieselbe Zeit aufweisen? "Manchmal sind Sekunden ausschlaggebend", klärt die MA 67 auf. Theoretisch könnte also der Parksheriff um Punkt 16.11 Uhr die Strafe ausgestellt haben. Das Ticket war aber erst um 16.11 und 43 Sekunden aktiv. "Dieser Fall kommt häufig vor, weil Autofahrer oft erst im Weggehen einen Parkschein lösen", heißt es aus dem Magistrat.Ob es in der Praxis auch so war, wird sich zeigen. Der Niederösterreicher hat Einspruch erhoben. Mittlerweile beläuft sich die Strafe deshalb bereits auf 70 Euro (statt 36 Euro). "Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, und finde es eine Frechheit für einen korrekt ausgefüllten 15-Minuten-Parkschein zahlen zu müssen", ärgert sich M.Was laut Magistrat erschwerend dazu kommt: Fotos sollen belegen, dass Stefan M. um 16.11 Uhr nicht im Auto saß. Dagegen protestiert M. vehement: "Ich war im Auto und habe meinen Parkschein um 16.11 Uhr gelöst. Ein Beleg zeigt das auch."Beim ÖAMTC kennt man die Problematik, viele Mitglieder würden sich beim Klub wegen ähnlichen Vorfällen melden. Tipp von ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer: "Im Auto noch das Ticket lösen und warten, bis die Bestätigung wirklich da ist." Altmodischer Tipp, aber laut Hoffer wirkungsvoll: "15-Minuten-Parkscheine kosten nichts. Am besten ein Packerl besorgen und händisch ausfüllen".