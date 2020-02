Parkway Drive zerlegen am 7. April die Stadthalle

Die australischen Metalcore-Meister machen im RAhmen ihrer "Viva The Underdogs-Tour Station in Wien.

"Viva The Underdogs" ist schon ein bisschen untertrieben. Denn die Band, die sich 2003 an der australischen Ostküste formiert hat, sind schon längst keine Underdogs mehr. Mit sechs Alben und konstantem Touren spielte sich das Quartett unermüdlich von kleinen Clubs über Headliner-Slots bei der Impericon- oder der Persistence-Tour an die Spitze von Festivals wie das legendäre Wacken Open Air. Dort nahm man auch das Live-Album "Viva The Underdogs" auf, das am 27. März 2020, also nicht ganz zwei Wochen vor dem Wien-Gig erscheinen wird.Perfekte Voraussetzungen also für die heimischen Fans, sich ordentlich auf das Konzert am 7. April in der Wiener Stadthalle vorbereiten zu können. Nebenhat man in Europa mitundzwei absolute Spitzenbands als Anheizer im Gepäck, die das Publikum vor dem Hauptact mit Circlepit-Aufforderungen schon ordentlich ins Schwitzen bringen werden. Stagediven ist in der Stadthalle nicht möglich.