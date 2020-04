Die besten Partys und Konzerte fürs Wohnzimmer

Für Fans eine Möglichkeit ihren Lieblingskünstler zu hören: Bei diesen Events kannst du feiern, ohne das Haus zu verlassen.

Konzerte und Großveranstaltungen werden das letzte sein, was nach der schrittweisen Öffnung des Landes wieder zugänglich sein wird, so der soeben vorgestellte Plan der Regierung. Wer es gewöhnt ist regelmäßig feiern zu gehen oder Events zu besuchen, muss während solange jedoch nicht ganz darauf verzichten.Viele bekannte Künstler bieten ihren Fans Live-Streams auf Instagram an. Deswegen lohnt es sich seinen liebsten Musikern auf sozialen Kanälen zu folgen. Daneben gibt es lokale Interpreten, die auf Facebook und Youtube vertreten sind.Online wird fleißig weitergefeirt. Das Heim-Party-Konzept scheint anzukommen. 4.000 Personen versammelten sich letzte Woche, um an einem Event namens "Homeschoolin" teizunehmen, das der DJ D-Nice iniziiert hatte. Dort feierten Stars wie Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Queen Latifah, Rihanna, Common und John Legend am Freitag Abend gemeinsam mit dem DJ eine zehnstündige Party. Andere Musiker wie Patti Smith, Hayden Thorpe und Mattiel gaben ebenfalls Konzerte.Auch in der Heimat gibt es Aktionen. Der österreichische Künstler Johannes Piller, mit dem Künstlernamen Laminat und Kobermann streamt täglich von 18 bis 19 Uhr. „Ich streame, weil ich anderen die Möglichkeit eines Tapetenwechsels ermöglichen möchte. Es fällt sicher nicht jedem leicht 24/7 alleine zu sein", erzählt Piller der futurezone. „Nebenbei kann ich auch noch jene Platten spielen, die mir gefallen und falls die Musik auch anderen gefällt, ergibt sich daraus eine klassische Win-Win-Situation."Online-Corona-Partys sind eine weitere Option für Party-Tiger. In Österreich feierten auf diese Weise tausende Menschen gemeinsam von ihren Wohnzimmern aus. Über Video-Chat konnten sie sich verabreden un und an Live-Konzerten teilnehmen. Alle Genres sind vertreten. Von Clubmusik, Rock, Country, Pop bis zu griechischer Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei. 25.000 Menschen verfolgten das Konzert des heimischen Künstlers Nino aus Wien.Außerdem gibt es eine Reihe von Festivals die auf dem Konzept von Crowdfunding basieren. Das „Homestagefestival" fand etwa vom 27. bis 29. März via Livestream auf Facebook statt. Vertreten war die Literatur-, Kabarett- und Musikszene Österreichs. Der Stream war frei zugänglich. 4.000 Euro kamen innerhalb von zwei Tagen bei der Crowdfunding-Kampagne zusammen. Für das Festival wird ein symbolischer Tagespass um 30 Euro angeboten. Die Einnahmen werden gleichmäßig unter den teilnehmenden Künstlern aufgeteilt. Damit möchte man den durch die Corona-Krise entstandenen Ausfällen an Auftritten entgegenwirken.