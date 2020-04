Wann die Geschäfte nun wirklich wieder aufsperren

Es gibt einen Plan, um Österreich aus dem Minimalbetrieb zurückzuholen. "Heute" hat die Details in aller Kürze.

Schrittweise und mit Bedacht soll sich das Leben nach Ostern zumindest ein bisschen wieder normalisieren – oder zumindest in eine Art "neue Normalität" geführt werden. Das war die Botschaft der Bundesregierung bei einer Pressekonferenz am Montag. Ab nächster Woche sperren einige Geschäfte wieder auf.All das wird begleitet von dem Appell, dass sich die Bevölkerung über Ostern weiter an die strengen Maßnahmen hält und etwa keine Familienfeiern abhält. Die Einhaltung wird laut Kanzler Kurz aber nicht von der Polizei kontrollert. Die Ausgangsbeschränkungen bleiben bis mindestens Ende April in Kraft. Diese werden hingegen rigoros kontrolliert.