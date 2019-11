Passagier verkleidet sich für Upgrades als Pilot

Besserer Service und mehr Platz im Flugzeug kosten bekanntlich extra, und das nicht wenig. Ein Inder hatte einen Trick, um gratis Upgrades zu bekommen.

Rajan M. dachte wohl, er hätte den besten Trick der Welt gefunden, um sich eine bessere Behandlung an Bord zu erschleichen. Lange hat es auch funktioniert, bis er wegen seiner Angeberei aufgeflogen ist.Der 48-Jährige hatte sich offenbar den Film "Catch my if you can" mit Leonardo di Caprio aus dem Jahr 2002 zum Vorbild genommen und sich die Uniform eines Lufthansa-Piloten anfertigen lassen. In Thailand kaufte er einen gefälschten Piloten-Ausweis.So benutzte er stets die Sicherheitsschleusen für das Flugpersonal, um sich das Schlangestehen zu ersparen und gratis Upgrades für die Business-Class zu ergattern. Doch dummerweise dokumentierte er seine Reisen auf einem YouTube-Kanal und auf TikTok, wodurch das Sicherheitspersonal am Indira Ghandi Airport in Neu Delhi auf ihn aufmerksam wurde. Denn dort begann der Inder stets seine zahlreichen Reisen.Er wurde nun festgenommen, als er einen AirAsia-Flug nach Kalkutta besteigen wollte. Die Fluglinie hatte offenbar bei Lufthansa angefragt, die Identität des Mannes zu bestätigen. Doch dort teilte man mit, der Passagier scheint sich nur als Pilot auszugeben.Rajan M. scheint ein Faible für Uniformen zu haben, berichtet die Polizei. Auf seinem Telefon fand man auch Bilder, die ihn in indischer Militäruniform zeigen – obwohl er gar kein Angehöriger der Streitkräfte ist.