Pasta vs. Baby – Pocher und Aly im Bauchvergleich

Der Comedian und das Model erwarten Nachwuchs, doch nicht nur die werdende Mama hat ein auffälliges Bäuchlein.

Oliver Pocher verdient mit Späßen sein Geld, in puncto Humor kann seine Freundin Amira Aly jedoch locker mit dem Comedian mithalten. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild, das das Pärchen beim Bauchvergleich zeigt. "Einmal Pasta, einmal Baby", kommentierte das Model den Schnappschuss.Das wollte Pocher so offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Er meldete sich in einer "Gegendarstellung" zu Wort. "Daraufhin möchte ich darauf hinweisen, dass der Bauch zu Comedyzwecken herausgestreckt wurde und ich weiterhin einen durchs Tanzen erreichten Astralkörper besitze", so Pocher. "Zudem sind nicht nur Pasta sondern auch Eis, Pizza und weitere Lebensmittel für den Zustand verantwortlich."Dann schoss der Deutsche noch ein paar Witze hinterher. Nicht, dass noch Unklarheiten darüber aufkommen, wer in dieser Familie für die Pointen (haupt)verantwortlich ist.(lfd)