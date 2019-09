Patricia Blanco verstört Fans mit Nackt-Foto

Patricia Blanco sorgt auf Instagram gerade für Wirbel. Grund ist ein Nackt-Bild der 48-Jährigen, auf dem nur die Hand ihres Freundes ihre Brüste verdecken.

Erst vor wenigen Wochen gab Patricia Blanco bekannt, dass sie frisch verliebt ist und einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Die 48-Jährige schwärmte regelrecht von ihrem Freund Andreas.Noch nie habe die 48-Jährige so für einen Mann empfunden, wie für ihren "Andi". Regelmäßig zeigen die beiden in den sozialen Medien, wie verliebt sie sind.Doch mit ihrem neuesten Foto auf Instagram hat die Tochter von Schlager-Star Roberto Blanco nun offenbar eine Grenze überschritten. Zumindest für ihre zahlreichen Follower.Denn nach einem Zungenkuss-Video folgte nun ein auch noch ein Nackt-Foto von Blanco. Dabei lächelt die 48-Jährige oben ohne in die Kamera, ihre Brust wird dabei nur von der Hand ihres Freundes verdeckt.Für das Bild erntet der Reality-Star gerade jede Menge Spott und bekommt einiges von den Usern zu hören. "Oh Gott, kein Mensch will diese Hand sehen geschweige denn das, was drunter ist. Kopfkino", ist auf Instagram zu lesen.Ob Patricia Blanco ihre intimen Momente in Zukunft für sich behalten wird, ist offen. Bisher hat sich die 48-Jährige zu der Kritik noch nicht geäußert.